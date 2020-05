Silvia Romano rientra a casa a Milano: folla e lungo applauso all'arrivo

Silvia Romano è arrivata a casa, in via Casoretto, alla periferia Est di Milano. E' scesa dall'auto indossando gli stessi abiti islamici dell'arrivo a Ciampino. Una folla di operatori si è accalcata su di lei e la cooperante è stata scortata al portone del palazzo dai carabinieri. Al suo ingresso in casa è seguito un lungo applauso degli abitanti del quartiere e dei reporter. Poi Silvia si è affacciata dalla finestra salutando la folla rimasta sotto casa.