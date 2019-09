Siena, anziana uccisa a botte: figlio confessa omicidio

di fbg/lrs

Siena, 3 set. (LaPresse) - Ad uccidere la scorsa notte Marisa Tosoni, 84 anni, trovata massacrata di botte nel suo letto in una villetta in località Villa Cristina, a Cetona, in provincia di Siena, sarebbe stato il figlio, Angelo Del Ticco, 45 anni. L'uomo, che soffrirebbe di problemi di dipendenza dall'alcol, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio svolto dal sostituto procuratore Siro De Flammineis nella caserma dei carabinieri di Cetona. La scorsa notte, da quanto si apprende, era stato proprio il figlio a chiamare i carabinieri. I sospetti degli investigatori si erano concentrati subito sul 45enne.

