Siani, consegnato tesserino da giornalista alla famiglia. Fico: "Esempio positivo"

Nel giorno del 35esimo anniversario della morte del giornalista Giancarlo Siani, ucciso 35 anni fa dalla camorra, è stato consegnato simbolicamente alla famiglia il tesserino da giornalista. Alla cerimonia ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente della Camera Roberto Fico. "Giancarlo Siani è per Napoli una figura fondamentale e importantissima, un esempio positivo per tutta la città. Ci ricoda anche quanto questa città e questa regione sia feroce e noi dobbiamo lottare ogni giorno per liberare la nostra città dalla camorra", ha detto a margine dell'evento.