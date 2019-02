Roma, sentenze pilotate al Consiglio di Stato: arresti e perquisizioni

Ipotesi di corruzione in atti giudiziari. Nel mirino anche il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia

Arresti e perquisizioni in corso nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma su presunte sentenze pilotate. I provvedimenti di arresti domiciliari, disposti dal gip, vengono eseguiti in queste ore e sono legati a ipotesi di corruzione in atti giudiziari. I reati, secondo chi indaga, sarebbero stati commesse nel Consiglio di Stato e nel Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia.

