Segre: "I moderni bulli come nazisti, forti solo in branco. Io non perdono"

"La sfrontatezza dei nazisti qualche volta la rivedo in certi atteggiamenti dei bulli, che presi in branco sono fortissima ma poi, singolarmente, hanno paura e chiedono di essere messi in isolamento per paura degli altri prigionieri". Così Liliana Segre, durante l'ultima lezione pubblica tenuta dalla senatrice a vita alla Città della Pace di Rondine, in provincia di Arezzo, ha fatto riferimento ai recenti fatti di cronaca che hanno portato alla morte del giovane Willy Duarte, ucciso a Colleferro per aver difeso un amico durante una rissa. "C'era nei nazisti la stessa sicurezza di essere di una razza superiore, ma non era quella umana – Ha proseguito – E io non ho perdonato. Non riesco a perdonare”.