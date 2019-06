Sea Watch: Stati pronti ad accogliere, manca solo ok a sbarco da Salvini

di lcl/abf

Roma, 28 giu. (LaPresse) - "C'è un contatto con la Germania sia a livello di ambasciata che di governo. Il 13 giugno a Berlino c'è stata la conferenza delle città solidali che hanno dato disponibilità ad accogliere le persone a bordo e di occuparsi del trasferimento. Questa disponibilità è stata riferita ai governo tedesco e italiano. Ma era necessario che i rispettivi ministri dell'Interno si parlassero. Abbiamo avuto notizia di disponibilità anche da parte di altri stati, ma l'Italia non ha dato l'ok allo sbarco per un accordo ancora in divenire. Sarebbe tutto pronto, ma manca l'ok allo sbarco da parte di Salvini". Lo ha detto Giorgia Linardi portavoce di Sea Watch in collegamento video da Lampedusa.

