Sea Watch, rinviato interrogatorio Carola previsto per domani

di scp

Milano, 8 lug. (LaPresse) - L'interrogatorio della capitana della Sea Watch Carola Rackete, indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previsto per domani in Procura ad Agrigento è stato rinviato. I suoi legali, Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, aderiscono allo sciopero degli avvocati penalisti.

