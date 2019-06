Sea Watch, Rackete: Indagata? Non posso confermare, vedremo

di lcl/abf

Roma, 28 giu. (LaPresse) - "Non posso confermare questi rumors ma vedremo". Così la capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete ha commentato la notizia diffusa dalla stampa della sua iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in collegamento video dalla nave.

"Abbiamo infranto la legge - ha spiegato la comandante - in Libia c'è la guerra civile non è un porto sicuro. Sono certa che le corti italiane riconosceranno che la sicurezza delle persone è più importante" dei confini nazionali".

