Sea Watch, Carola interrogata: il gip decide domani sull'arresto

Rackete ascoltata ad Agrigento sull'ingresso a Lampedusa della nave: il giudice per le indagini preliiminari si è riservato di decidere sulla convalida domani mattina. Pm Patronaggio: "Non c'era necessità. Salvini: "Pronti a espellerla"

È terminato l'interrogatorio nel tribunale di Agrigento della capitana della nave Sea Watch 3, Carola Rackete, arrivata questa mattina nella città dagli arresti domiciliari a Lampedusa. "L'interrogatorio si é concluso dopo circa 3 ore, intervallate da una pausa. Il gip si riserva di decidere sulla convalida domani mattina. Questa notte la nostra Carola resta agli arresti domiciliari", rende noto la ong in un tweet. Le accuse contestate dalla procura sono rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate. Nella tarda serata di domenica il procuratore Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e la pm Gloria Andreoli avevano chiesto per la comandante, tedesca di 31 anni, la convalida del fermo e il divieto di dimora da Agrigento."Abbiamo ritenuto che non si trattasse di uno stato di necessità perché la" nave "Sea Watch aveva ricevuto nei giorni precedenti assistenza medica ed era in continuo contatto con le autorità marittime e militari per ogni assistenza", ha detto in conferenza stampa Patronaggio dopo l udienza.

"Dalla giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le nostre leggi. Dagli altri paesi europei, Germania e Francia in primis, mi aspetto silenzio e rispetto. In ogni caso, siamo comunque pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca", ha commentato il vicepremier Matteo Salvini.



