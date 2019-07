Sea Watch, gip non convalida arresto della capitana, torna libera

di lcr/bdr

Milano, 2 lug. (LaPresse) - Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. La capitana della Sea Watch torna libera. La Preocura, invece, aveva chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento.

