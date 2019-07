Sea Watch, Carola Rackete torna in Germania

Carola Rackete torna in Germania. La comandante della Sea watch ha lasciato l'Italia da libera cittadina, dopo l'interrogatorio in procura ad Agrigento. "Ho chiarito che lo sbarco ci migranti a Lampedusa è stato regolare", aveva detto la 31enne tedesca. Carola era stata arrestata il 29 giugno dopo aver forzato un blocco italiano per attraccare sull'isola: è indagata per resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La comandante non ha in programma per il momento altre missioni con la Sea Watch. "Si riposerà per un po'", fanno sapere dalla ong tedesca. Insulti e minacce all'indirizzo di Carola Rackete da parte di diversi utenti sulla pagina facebook di Matteo Salvini.