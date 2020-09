Scuola, sindacati in piazza il 26 settembre a Roma

Anche i sindacati in piazza a Roma il prossimo 26 settembre alla manifestazione nazionale di protesta per la gestione della scuola indetta dal Comitato "Priorità alla scuola". Una mobilitazione organizzata per "riaffermare il ruolo centrale della scuola come condizione di crescita del Paese e per denunciare ritardi e incertezze che accompagnano l'avvio dell'anno scolastico". "La priorità assoluta su cui stiamo lavorando è la scuola", ribadisce il ministro della Salute Speranza. Al via intanto i test d'ingresso per Medicina nelle università italiane. Partecipano alle selezioni più di 66mila studenti. I posti disponibili sono solo 13 mila.