Scuola, polemiche sui corsi di recupero

(LaPresse) - E' ancora incertezza sulla scuola: il ministero dell'Istruzione assicura che i corsi di recupero inizieranno prossima settimana e che la didattica riprenderà regolarmente in presenza o a distanza,a seconda delle scelte delle singole scuole. L'Associazione nazionale presidi del Lazio lancia però l'allarme: "Gli istituti non sono pronti. Noi consigliamo di fare i corsi durante l'anno interrompendo le lezioni e dedicandovi una settimana". Il Miur poi annuncia la partenza della "chiamata veloce" dei docenti, che non hanno ottenuto il ruolo. Dal senatore Pd Marcucci attacco alla ministra Azzolina "Il suo contributo è insufficiente". "Il Pd decida da che parte stare", la replica di Perilli dai 5 Stelle.