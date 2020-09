Scuola, polemica su vignetta 'razzista' in libro delle elementari

di alm

Roma, 25 set. (LaPresse) - Suscita polemiche la vignetta riportata in un libro di seconda elementare nella quale un bimbo di carnagione scuro dice: "Quest'anno io vuole imparare l'italiano bene".

Il libro, del Gruppo Editorale Raffaello, viene segnalato sul profilo Facebook dell'associazione Educare alle differenze, che sottolinea: "Il libro entra in classi interculturali in cui bambine e bambini nati e cresciuti in Italia hanno colori diversi, famiglie miste, adottive, genitori che provengono da altri paesi ma vivono qui da anni o che sono a loro volta nati e cresciuti qui. Ma anche bambini arrivati da poco che portano con sé le loro culture d'origine e che costruiscono in quelle classi nuove identità meticce fatte di incontri e reciproche contaminazioni.

Bambini che continuiamo attraverso rappresentazioni come questa ad additare come stranieri, come altro rispetto a una presunta normalità italica e a scimmiottare con un linguaggio imbarazzante che sembra preso da un pessimo film degli anni Trenta".

