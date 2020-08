Scuola, nuovi banchi saranno consegnati a partire da settembre

di dab

Roma, 12 ago. (LaPresse) - I nuovi banchi per le scuole "saranno consegnati a partire dai primi giorni di settembre e fino al mese di ottobre la distribuzione dei banchi nei diversi istituti avverrà secondo una programmazione nazionale e una tempistica che terrà conto delle effettive priorità scolastiche e sanitarie dei vari territori, garantendo in tal modo il normale avvio dell'anno scolastico. Lo smaltimento dei banchi sostituiti avverrà secondo le modalità ordinarie, in accordo con Anci e Upi". È quanto si legge in una nota. "Il risultato raggiunto in un tempo così ristretto è stato possibile, tra l'altro, grazie alla collaborazione delle aziende italiane ed internazionali che consentiranno di dotare le scuole in pochi mesi di una quantità di banchi di oltre dieci volte superiore alla fornitura nazionale annuale. Tale risultato è l'ulteriore testimonianza dell'impegno del Governo che ha deciso di provvedere ad un approvvigionamento straordinario per affiancare le amministrazioni nel garantire la riapertura in sicurezza delle scuole", prosegue il comunicato.

