Scuola, Mit: Misurazione febbre prima di salire sullo scuolabus

di abf

Roma, 25 ago. (LaPresse) - Conferma del distanziamento di un metro e "misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto". Sono alcuni degli elementi contenuti nelle linee guida che definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell'attività didattica su tutto il territorio nazionale. Figura anche il "divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti"

