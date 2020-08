Scuola,in Umbria 20 positivi su 1334 test sierologici su personale

di abf

Roma, 25 ago. (LaPresse) - Sono stati 1334 i test sierologici effettuati nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi al personale scolastico in Umbria. Su 1334 soggetti che si sono sottoposti a test, 20 sono entrati a contatto con il virus: lo rende noto l'assessore alla salute della Regione Umbria, Luca Coletto.

“La grande partecipazione attiva del personale scolastico docente e non docente – afferma l'assessore – lascia sperare in una ripartenza in tranquillità del prossimo anno scolastico e questo è un elemento fondamentale per il nostro territorio e di tranquillità per le famiglie che vivono con apprensione la ripresa dell'attività scolastica”.

