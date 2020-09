Scuola, in Liguria positivi un'insegnante e uno studente

di scp

Genova, 17 set. (LaPresse) - Nell'ultima giornata scolastica prima della chiusura per le elezioni in Liguria sono risultati positivi un'insegnante e uno studente. Ieri pomeriggio è stato segnalato uno studente di una scuola di Rapallo (GE), il tampone è risultato positivo. "Asl4 ha proceduto tempestivamente a contattare il referente scolastico e effettuare il tracciamento dei contatti stretti a scuola: da oggi non sono andati a scuola compagni e insegnanti interessati, sono in isolamento domiciliare per 14 giorni. Attivata l'indagine epidemiologica con il tracciamento extrascolastico dei ‘contatti stretti'", fa sapere la Regione. È risultata positiva anche un'insegnante di una scuola di Ventimiglia (IM). Tampone effettuato ieri nell'area dedicata ‘drive through' di Ventimiglia. All'esito positivo, "Asl1 ha tempestivamente proceduto a contattare il referente scolastico e a effettuare il tracciamento dei ‘contatti stretti': compagni e insegnanti interessati sono in isolamento domiciliare per 14 giorni. Attivata l'indagine epidemiologica con il tracciamento extrascolastico dei ‘contatti stretti'".

