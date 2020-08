Scuola, firmato protocollo per la ripresa

Firmato il protocollo per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico. A sottoscriverl il ministro dell'Istruzione Azzolina e le organizzazioni sindacali che parlano di intesa storica per le risorse stanziate. Molti i punti: dall’help desk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita differenziati e con uno solo genitore ad accompagnare il figlio, alle pulizie degli spazi, il Protocollo dice inoltre stop alle cosidette classi pollaio. Obbligo di rimanere a casa con più di 37,5 gradi, in fase di valutazione l'uso di mascherine sopra i 6 anni.