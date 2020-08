Scuola, caso positivo Covid in istituto a Verbania: chiuso

di ect

Milano, 31 ago. (LaPresse) - L'Istituto Cobianchi di Verbania sospende le attività didattiche a partire da oggi per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali, così come previsto dalle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid-19. "L'intervento si è reso necessario poiché un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus", spiega la dirigente scolastica Vincenza Maselli in una nota.

