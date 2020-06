Scuola, bozza linee guida: Formazione specifica per docenti e Ata

di abf

Roma, 23 giu. (LaPresse) - "Indicazioni specifiche per i Piani di Formazione di Istituto rivolti al personale dirigente, docente e ATA, da attivarsi anche tramite modalità a distanza, per l'aggiornamento delle differenti competenze professionali risultate utili per la gestione dell'emergenza e attività specifica di informazione e formazione sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19 in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale competente". E' uno dei passaggi del 'Piano Scuola 2020-2021' della quale LaPresse è in possesso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata