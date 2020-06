Scuola, bozza linee guida: Arrivo alunni potrà essere scaglionato

di npf/abf

Roma, 23 giu. (LaPresse) - "In particolare le istituzioni scolastiche, ove interessate da un servizio di trasporto appositamente erogato per la mobilità verso la scuola, comunicano singolarmente o in forma aggregata a11'Ente competente, anche per il tramite de11'Ufficio di ambito territoriale, gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche, tenendo a riferimento costante l'esigenza che l'arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l'interno". E' quanto si legge in una bozza del 'Piano Scuola 2020-2021' del quale LaPresse è in possesso. "La specifica tematica potrà essere oggetto di disamina nei Tavoli - si legge nel testo - In ogni scuola è necessario prevedere attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico".

