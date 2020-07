Scomparso otto anni fa Roma, ritrovato a Genova grazie a 'Chi l'ha visto?'

Era scomparso otto anni fa, in un pomeriggio di maggio del 2012, dopo essere uscito di casa per andare alla scuola serale di Palombara Sabina nell’hinterland della Capital. Ora è stato ritrovato a Genova, davanti alle Poste di via Dante, mentre chiedeva l’elemosina assieme al suo cane. È questa la storia, a lieto fine, di Fernando Vasile, oggi 24enne, che ha fatto perdere le sue tracce per otto lunghi anni fino a quando un passante ha segnalato la sua presenza alla redazione del programma 'Chi l'ha visto', che in tutto questo tempo ha continuato ad occuparsi della sua vicenda.

“Grazie a tutti! Grazie #Genova!”: Gli spettatori ritrovano il sedicenne scomparso otto anni fa dalla provincia di #Roma. I familiari ringraziano a #chilhavisto. pic.twitter.com/wif95AtTGv — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 1, 2020

Numerosi gli appelli nel corso degli anni per provare a ritrovare il giovane (che all’epoca della scomparsa aveva sedici anni) tutti però senza risultati. Ma la famiglia non ha perso le speranze e ha continuato le ricerche fino all’inattesa svolta arrivata grazie al programma di Federica Sciarelli. "Ritrovarlo dopo otto anni in cui non abbiamo saputo niente per noi è una grandissima gioia", ha dichiarato la zia di Fernando alle telecamere del programma di Rai Tre.

