Sciopero clima: a Torino i giovanid del Friday For Future tornano in piazza

(LaPresse) Tornano nelle piazze di tutta Italia, e anche a Torino, i manifestanti del Friday For Future, in sciopero per la tutela dell'ambiente. I militanti si sono ritrovati stando bem distanziati e rispettando le misure di sicurezza, oltre che l'obbligo di indossare la mascherina. "Dobbiamo proteggere il clima e anche la nostra salute per far sì che continuino ad esserci le persone che devono portare avanti l cambiamento che vogliamo", ha detto uno dei militanti.