Scandalo Anm. Grasso attacca: "Chi è coinvolto dovrebbe dimettersi"

"L'autosospensione non basta". Così il presidente dell'Anm Pasquale Grasso, nel corso della riunione straordinaria del direttivo, parla dei quattro magistrati che si sono autosospesi dal Csm dopo le notizie diffuse dalla stampa sullo scandalo nomine. "Chi avesse davvero partecipato a un tale sviamento della funzione, uso volontariamente una locuzione poco impegnativa - aggiunge - non potrebbe essere un mio rappresentante nell'organo di autogoverno dei magistrati. Dovrebbe seriamente pensare alle dimissioni".

L'inchiesta sul presunto giro di corruzione collegato a nomine di magistrati ha già fatto cadere cinque membri togati del Consiglio: dopo le dimissioni di Luigi Spina, indagato per rivelazione del segreto e favoreggiamento, sono state formalizzate le autosospensioni di Antonio Lepre, Corrado Cartoni, Gianluigi Morlini e Paolo Criscuoli. "Le notizie di stampa - ha detto ancora Grasso - delineano una situazione che, ove pienamente confermata, disegna uno dei più gravi momenti di crisi della magistratura della storia repubblicana, per il nocumento arrecato all'organo di autogoverno della magistratura". "Le cronache - ha aggiunto Grasso - ci raccontano di una cosa talmente grave da aver oscurato gli occhi dei giudici di tutti i giorni. Ci viene raccontato di una cessione di sovranità. Di una compromissione dell'autogoverno, oggetto di trattative, riunioni, accordi, confronti, posizionamento di pedine come su una scacchiera. Trattative che riguardavano la nomina dei dirigenti di uffici giudiziari. Condotte attuate da chi avrebbe (in tesi d'accusa, come riferita dalla stampa) avuto responsabilità di autogoverno insieme a soggetti, politici noti, estranei a compiti di autogoverno e finanche imputati di gravi reati da parte degli stessi uffici giudiziari di cui si sarebbe discusso".

"Io ritengo - prosegue Grasso -, e vi propongo, di chiedere che il Csm condivida con l'Anm, con i magistrati, gli atti ostensibili dell'indagine rivelata dagli organi di stampa, per permetterci di capire, discernere, valutare. Io vi propongo di chiedere ai colleghi coinvolti di smentire, confermare, spiegare, distinguere. Così che potremo mantenere la nostra dignità di magistrati e cittadini; reagire in modo conforme alle condotte".

"Nessuno si permetta di dire una volta di più che io minimizzo - ha poi detto Grasso - Vi confesso, non mi accontento di quel che ho sentito e visto ieri. E vi invito a non accontentarvi. A richiamare il Consiglio, e i componenti del Consiglio, a reagire insieme a noi. I colleghi consiglieri che sarebbero coinvolti si sono autosospesi e, per quel che mi risulta, non avrebbero fornito spiegazioni, smentite, chiarimenti. Gli altri consiglieri hanno manifestato apprezzamento per detta decisione di autosospensione. E poi?"

Stop a candidature dopo il mandato - I consiglieri togati del Csm rinunciano per un anno, a fine mandato, a candidarsi a ruoli diversi da quelli ricoperti prima di entrare a Palazzo Dei Marescialli. La dichiarazione di intenti, arriva con un documento firmato all'unanimità, dopo lo scandalo nomine. "In un'ottica di responsabilità e con l'intenzione di contribuire a ristabilire un clima di fiducia nella magistratura nel suo organo di governo autonomo manifesto l'intenzione di autovincolarmi alla disciplina sul rientro dei consiglieri vigente prima della riforma attuata dalla legge 205 del 2017" si legge nel documento firmato dai membri togati dell'organo di autogoverno della magistratura.

Secondo la legge pre riforma, cui si fa riferimento, "prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui ha cessato di far parte del consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione nuovamente collocato fuori dal ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziaria ordinarie". La legge del 2017 aveva permesso al pm di Roma, Luca Palamara, di candidarsi, subito dopo la consiliatura in Csm, a un posto da procuratore aggiunto.

