Scacco a pirateria on line: oscurati 58 siti illegali

(LaPresse) - Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Gorizia ha effettuato un sequestro preventivo, disposto dal Gip della Procura della città, di 58 siti web illegali e 18 canali Telegram, che attraverso 80 milioni di accessi annuali rappresentano circa il 90% della pirateria audiovisiva ed editoriale in Italia. Tra i siti nel mirino anche quello che per analisi di 'traffico' e per contenuti divulgati è stato catalogato come punto di riferimento in ambito nazionale per la diffusione di guide, software e metodologie informatiche utilizzabili per ottenere (su diverse piattaforme) l'accesso ai contenuti multimediali protetti dalle leggi sul diritto d'autore. Le indagini, scaturite dagli approfondimenti svolti nei confronti di un uomo, nascosto sotto il nickname di Diabolik, sono partite dal Friuli Venezia Giulai e si sono estese alla Puglia, all' Emilia Romagna e all'estero (Germania, Olanda e Stati Uniti).