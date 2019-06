Sbarcati 38 migranti a Lampedusa. Altri 53 a Crotone, arrestati due scafisti

Nuovi sbarchi di migranti in Italia. "Trentotto persone sono arrivate a Lampedusa", fa sapere su Twitter Mediterranean Hope, il progetto sulle migrazioni della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei). "Venti uomini, 17 donne e una bambina. Costa d'avorio, Guinea e Tunisia i paesi di origine, Libia quello di partenza. Alcuni di loro - si legge nel post - erano disidratati. In particolare una donna versava in cattive condizioni di salute". Secondo quanto si apprende, i 38 erano a bordo di un barchino, individuato dalla guardia costiera quando era già in acque italiane e scortato poi fino al porto dell'isola.

Anche in Calabria è arrivato un nuovo gruppo di profughi. La guardia di finanza di Lamezia Terme (Catanzaro) ha intercettato un'imbarcazione con a bordo, stipati sottocoperta, 53 migranti, (43 adulti 10 minori tutti di sesso maschile, di probabile origine pakistana). All'esterno, al timone, due cittadini ucraini, sospetti scafisti, che sono stati arrestati. I militari hanno preso in custodia gli ucraini e condotto sotto scorta la barca a vela al porto di Crotone dove sono giunti per le operazioni di identificazione e di assistenza sanitaria.

