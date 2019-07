Savona, uccide ex moglie al karaoke: killer si costituisce in carcere

Nella sparatoria ferite tre persone, tra cui una bambina. Ha precedenti per stalking nei confronti della ex coniuge. Nel 2015 era stato arrestato e incarcerato

La fuga di Domenico Massari, che sabato sera ha ucciso la moglie in un ristorante a Savona durante una esibizione di karaoke, è finita. L'uomo, 54 anni, si è costituito nella notte al carcere di Sanremo. La vittima della sparatoria di sabato sera, in cui sono state ferite 3 persone fra cui una bambina colpita di striscio, è Deborah Ballesio, la ex consorte di Massari. L'uomo durante uno spettacolo di karaoke al ristorante del bagno 'Aquario' ha fatto fuoco tra la gente.

Massari ha alle spalle una storia giudiziaria travagliata che rende l'omicidio nel locale savonese quasi una tragedia annunciata. Ha dei precedenti per stalking nei confronti della ex coniuge Debora Ballesio, classe 1979, con cui c'erano stati tensioni. Ed era stato arrestato nel 2015 per l'incendio doloso del 'Follia' di Altare, circolo privato di lap dance gestito proprio da Debora, andato distrutto nelle fiamme, finendo in carcere.

