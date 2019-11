Savona, tir in fiamme in galleria sulla A10: 32 intossicati

Nessun ferito grave. L'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore tra Spotorno e Savona.

Un tir ha preso fuoco martedì mattina all’interno della galleria Fornaci lungo la autostrada A10 tra Spotorno e Savona. Una trentina le persone intossicate dal fumo e trasportate in ospedale. Molte di loro erano a bordo un autobus che si trovava subito dietro il mezzo pesante in fiamme. Nessuna sarebbe grave. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco. L'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore.