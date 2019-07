Savona, spara e uccide l'ex moglie a karaoke: ferita anche bimba di 3 anni

È caccia all'uomo in tutta Italia per prendere il responsabile dell'omicidio

C'è anche una bambina di 3 anni fra le persone rimaste ferite nella notte di sabato dopo che Domenico Massari ha sparato alla ex moglie, Deborah Ballesio, uccidendola, dopo averla raggiunta in un locale di Savona, nel corso di una serata Karaoke al ristorante Aquario. Sono quindi 3 i feriti. Sul caso indaga la questura.

La piccola di 3 anni ha riportato una ferita al polpaccio non grave, l'esito forse di una scheggia di una parte proiettile che la avrebbe raggiunta. Ed è caccia all'uomo in tutta Italia per prendere il responsabile dell'omicidio. Stamane in procura un vertice degli investigatori con i funzionari della Questura di Savona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata