Savona, piccolo velivolo precipita sul Monte Carmo: due morti

di mrc/scp

Milano, 7 ago. (LaPresse) - Un piccolo velivolo è precipitato ieri sera sul Monte Carmo, sulle alture di Calizzano, nel Savonese. Le due persone che erano a bordo sono morte. Secondo le ricostruzioni del soccorso alpino, il mezzo, partito da Vercelli e diretto a Villanova d'Albenga (Savona), avrebbe dovuto fare ritorno in Piemonte ma a un certo punto è scomparso dai radar. Il piccolo aereo è precipitato in una zona impervia e le operazioni di soccorso sono state complicate dal maltempo. In un primo momento non è stato possibile individuare le coordinate precise per iniziare le operazioni di recupero. Il velivolo è stato poi rintracciato questa notte da un elicottero della Marina militare ma a causa delle condizioni meteo non è stato possibile avvicinarsi e sono intervenute le squadra a terra. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la protezione civile. Dalle prime informazioni in passato nella zona era già caduto un altro piccolo aereo.

