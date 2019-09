Savona, Cnr: Tirreno Power Vado Ligure, +49% mortalità in 12 anni

di lrs

Milano, 3 set. (LaPresse) - Gli epidemiologi ambientali dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc) di Pisa hanno studiato l'impatto sanitario della centrale 'Tirreno Power' di Vado Ligure (Savona), avviata nel 1970 e alimentata a carbone fino al 2014, quando la Procura della Repubblica di Savona ha fatto fermare gli impianti a carbone per 'disastro ambientale doloso'. Per il periodo 2001-2013 sono state seguite 144.019 persone, identificate con l'indirizzo di residenza. "Nei 12 Comuni considerati, nelle aree a maggiore esposizione a inquinanti sono stati riscontrati eccessi di mortalità per tutte le cause (sia uomini che donne +49%) per malattie del sistema circolatorio (uomini +41%, donne +59%), dell'apparato respiratorio (uomini +90%, donne +62%), del sistema nervoso e degli organi di senso (uomini +34%, donne +38%) e per tumori del polmone tra gli uomini (+59%). L'analisi dei ricoveri in ospedale ha fornito risultati coerenti con quelli della mortalità", spiega Fabrizio Bianchi del Cnr-Ifc, coordinatore del gruppo.

