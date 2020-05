Savona, accoltella 3 colleghi e poi dà fuoco a sede azienda: fermato

di lrs

Milano, 13 mag. (LaPresse) - Accoltella tre colleghi e poi dà fuoco agli uffici della sua azienda dopo aver ricevuto un provvedimento disciplinare. È successo questa mattina a Finale Ligure, in provincia di Savona. L'uomo, 58 anni, dipendente di Finale Ambiente, multiservizi del Comune, ha agito probabilmente preso da un attacco d'ira. È questa la prima ricostruzione dei carabinieri, secondo cui l'uomo ha aggredito con armi da taglio i colleghi, uno ferito all'addome e due agli arti, che non sono in pericolo di vita, e poi ha preso una tanica di benzina e ha dato fuoco agli uffici di Finale Ambiente, all'interno del porto, un piccolo caseggiato su un piano unico, dove si trovavava un altro collega, che è riuscito a cavarsela. I militari dell'Arma di Finale Ligure sono intervenuti e hanno bloccato subito l'aggressore: usando l'estintore, sono riusciti a cospargere il suo corpo con il liquido per metterlo al sicuro. Dopo che i vigili del fuoco hanno rimosso le grate, l'uomo è stato portato fuori. Il 58enne è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma: la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. I feriti si trovano in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata