Savona: 22enne pestato dal branco. Arrestati 5 italiani

Arrestati i cinque italiani, di età compresa tra i 22 e i 33 anni, che lo scorso primo giugno hanno aggredito e pestato un giovane 22enne di Savona. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane era stato avvicinato con un pretesto da due degli arrestati, accusandolo del furto, mai avvenuto, della borsetta di un'anziana. Dopo il primo pestaggio in stazione la vittima è stata trascinata con forza in una via vicina dove il ragazzo, trattenuto contro la sua volontà, è stato percosso e minacciato con un coltello. Portato dai suoi due aguzzini in un parco della zona, dove sono sopraggiunti gli altri tre ed è stato colpito dal resto del 'branco' con calci alla testa seppur inerme a terra. Il 22enne, che è anche svenuto, ha riportato la frattura dello zigomo. A seguito delle perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato un tirapugni, due coltelli a serramanico e un bastone sfollagente.

