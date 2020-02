Sassari, 41enne uccisa davanti alle figlie: fermato l'ex compagno

E' accusato di aver ucciso a coltellate la ex compagna, una 41enne di nazionalità ceca, dopo un litigio in bar del Sassarese. Fermato l'omicida: l'uomo - già in passato violento - aveva il divieto di avvicinamento alla donna. La vittima, di nazionalità ceca, sarabbe stata colpita a Sorso, paese dove risiedeva, portata via dal suo assassino e abbandonata agonizzante all'interno della casa di un amico del presunto aggressore a Ossi, nell'hinterland di Sassari. Il delitto, pare, sarebbe avvenuto davanti alle figlie della donna. Indagano i carabinieri.

