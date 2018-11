Sardegna, arrestato presunto terrorista: progettava un attentato con armi chimiche

Preso un palestinese a Macomer, nella provincia di Nuoro: stava architettando un attacco in una località dell'isola

Blitz antiterrorismo della polizia in Sardegna. A Macomer, in provincia di Nuoro, è stato arrestato un presunto terrorista: è sospettato di aver progettato un attentato con l'uso di armi chimiche o veleni, probabilmente in Italia.

L'uomo, un palestinese, era oggetto di un'indagine della Digos di Nuoro e Cagliari direzione centrale della polizia antiterrorismo, coordinate dalla Dda cagliaritana.

