Santo Stefano, a tavola avanzi per 8 italiani su 10

Il 15% delle famiglie non avanza niente mentre il 2% dona in beneficenza

Più di otto italiani si dieci (83%) trovano a tavola a Santo Stefano gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina. Emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che solo il 15% delle famiglie non avanza niente mentre il 2% dona in beneficenza e nessuno dichiara di buttare gli avanzi nel bidone. Secondo la Coldiretti ammonta ad almeno mezzo miliardo il valore di cibi e bevande preparati e non consumati sulle tavole degli Italiani a Natale