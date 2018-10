Sanremo, fiamme e lancio di mobili in carcere: nella notte la rivolta dei detenuti

Ci sono volute quattro ore per sedarla. Due poliziotti penitenziari sono rimasti feriti

Lenzuola imbevute d'olio, televisori lanciati nel corridoio e mobili incendiati. Nel cuore della notte una rivolta ha trasformato il carcere di Sanremo Valle Armea in un vero e proprio campo di battaglia. Solo dopo quattro ore di violenze e devastazioni è stato possibile sedare la protesta e, all’arrivo del Direttore e del Comandante, individuare e isolare i principali rivoltosi. Due i poliziotti penitenziari rimasti feriti e affidati alle cure al Pronto Soccorso cittadino.

L'allarme viene dalla sezione ligure del sindacato Uilpa-Polizia Penitenziaria. "Questo ennesimo evento critico - ha dichiarato Fabio Pagani, segretario regionale della UIL Polizia Penitenziaria - è uno dei tanti segnali che rilevano la prossima implosione del sistema penitenziario. Oramai ogni istituto è una polveriera è pronta a deflagrare e le conseguenze non potranno non pesare su chi non ha saputo, politicamente, impedirne l’esplosione ".

A dare inizio alla protesta sono stati 46 detenuti, che, secondo Pagani, dovranno essere inevitabilmente trasferiti altrove. Nel carcere di Sanremo sono al momento detenute 270 persone. Pagani ha espresso in una nota "le più vive congratulazioni al personale di Sanremo che ha saputo con professionalità e tempestività gestire i difficili momenti della rivolta, nonostante la grave carenza organica" e auspica che "questa prova di coraggio fornita dai colleghi di Sanremo sia debitamente tenuta in conto dall'Amministrazione Penitenziaria attraverso idoneo riconoscimento formale e attenzione particolare sulle gravi criticità della struttura matuziana" .

