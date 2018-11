Sanità, sciopero dei medici: adesione al 90%. Disagi in tutta Italia, interventi a rischio

Venerdì nero per la sanità. Per il segretario generale del sindacato Anaao Assomed "la partecipazione è ben maggiore rispetto alle aspettative"

Una percentuale che oscilla tra l'80 e il 90% ha aderito allo sciopero dei medici. "La partecipazione è ben maggiore rispetto alle aspettative, pari a 80-90% del personale", ha spiegato Carlo Palermo, segretario generale del sindacato Anaao Assomed, in conferenza stampa a Roma.

È un 'venerdì nero' per la sanità italiana. In 135mila, tra medici, veterinari e dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, hanno deciso di incrociare le braccia mettendo . I motivi della protesta? Un finanziamento del fondo sanitario nazionale 2019 che preveda le risorse indispensabili per garantire i vecchi e i nuovi Lea ai cittadini, il rinnovo del contratto fermo da 10 anni, la cancellazione del blocco della spesa per il personale della sanità che frena le assunzioni e il finanziamento di almeno 3.000 nuovi contratti di formazione specialistica post lauream.

