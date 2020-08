San Raffaele: Briatore ricoverato per altra patologia, poi risultato positivo al Covid

di scp

Milano, 26 ago. (LaPresse) - Flavio Briatore si è rivolto all'ospedale San Raffaele "per una specifica patologia diversa da Covid-19" ed "è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus SARS-Cov-2. Il tampone è risultato positivo". Lo rende noto l'ospedale San Raffaele

