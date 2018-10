Salvini: "Sgombero Casapound? No occupanti serie A o serie B"

Il Viminale non esclude lo sgombero di Casapound? "La priorità decisa non da me, ma dalla stabilità dei tetti e dalla Procura di Roma". Così Matteo Salvini, interpellato a margine della presentazione del libro di Maurizio Molinari al tempio di Adriano. "Sgomberiamo tutto. Non ci sono occupanti di serie A e di serie B. Ma c'è una lista di priorità che non decido io", conclude.