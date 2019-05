Salvini a Napoli: scontri tra polizia e manifestanti

Tensione a Napoli durante il corteo di protesta organizzato contro la presenza di Salvini. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine con la polizia che ha effettuato una carica per allontanare i contestatori che hanno risposto lanciando delle transenne e dei fumogeni. Ferito un agente. Il ministro dell'interno, in città per il comitato per l'ordine e la sicurezza, ha lanciato un piano di "unità nazionale contro le mafie".