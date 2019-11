Salvini a Bologna, contestazioni dei centri sociali

Tensione a Bologna in occasione del comizio di Matteo Salvini al Paladozza in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Centri sociali e altre sigle della sinistra sono scese in strada in centro contro la presenza del leader della Lega. Una parte del corteo ha tentato di reggiungere il palazzetto dello sport e la polizia ha ha fermato i manifestanti con idranti.