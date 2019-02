Salute, medico no vax: Sospesa ricerca bimbo per esperimento

di mrc/ect

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "Viene sospesa la ricerca del bimbo parotitico poichè sono state sospettate chissà quali nefandezze da parte mia; la riprenderò tra poco spero, non appena potrò spiegare nel dettaglio di cosa si tratta; comunque è cosa di una banalità estrema che comporta rischi zero". Lo scrive su Facebook il medico no vax Fabio Franchi, in riferimento al suo post, datato 22 febbraio, in cui annunciava di cercare un bimbo volontario con gli orecchioni per un "esperimento". "In verità - conclude Franchi - esperimento è inteso nell'accezione estesa del termine, non si deve pensare ad alcun trattamento di qualsiasi tipo".

