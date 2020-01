Salute, Iss: Influenza in aumento, 638mila casi nell'ultima settimana

di lcl/ect

Milano, 29 gen. (LaPresse) - Nella 4° settimana del 2020, è aumentato il numero di casi di sindrome simil-influenzale in Italia ed è stata superata la soglia di intensità media. Il numero di casi stimati nella settimana dal 20 al 26 gennaio è pari a circa 638mila, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 3.451.000 di casi. Lo comunica l'Istituto Superiore della Sanità nell'ultimo bollettino. In Italia l'incidenza totale è pari a 10,6 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a 30,8 casi per mille assistiti. L'incidenza aumenta in quasi tutte le regioni italiane, a essere maggiormente colpito è il centro Italia.

