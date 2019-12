Salute, influenza: superata soglia che determina inizio epidemia

di mrc

Milano, 19 dic. (LaPresse) - "Nella 50esima settimana del 2019 è stata superata la soglia che determina l'inizio del periodo epidemico". Lo si legge nell'aggiornamento del rapporto Influnet dell'Istituto superiore della sanità sull'influenza. "Il numero di casi stimati in questa settimana - si legge ancora nel rapporto è pari a circa 207mila, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 1.099.000 casi. Nella 50esima settimana del 2019 l'incidenza totale è pari a 3,4 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a 9,0 casi per mille assistiti". "L'andamento dell'incidenza è sovrapponibile a quello della scorsa stagione influenzale", prosegue. Le regioni più colpite, prosegue il bollettino, sono Piemonte, Lombardia, provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Umbria e le Marche.

