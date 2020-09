Salute, 12 dosi vaccino antinfluenzale a farmacia: boom prenotazioni

di lrs

Milano, 30 set. (LaPresse) - Dodici dosi di vaccino antinfluenzale a disposizione in ogni farmacia per la popolazione attiva italiana, che non rientra nelle fasce protette o fra coloro che hanno diritto alla vaccinazione gratuita contro l'influenza. "I cittadini stanno chiedendo con insistenza il vaccino. Nelle farmacie c'è un boom di prenotazioni", fanno sapere da Federfarma, secondo cui il calcolo viene fatto sulla base delle 250mila dosi, frutto dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, per le oltre 19mila farmacie italiane, incluse quelle comunali. "Per la popolazione attiva il vaccino sarebbe necessario più che consigliabile", sostengono da Federfarma.

