Salone libro, Polacchi (Altaforte): Libro Salvini esaurito, già ristampa

di mrc/lrs

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "Il libro è andato esaurito prima dell'uscita, che è prevista per oggi. Stiamo già programmando una ristampa del libro. E' un bestseller ancora prima di uscire ufficialmente in libreria. Significa che mette paura, viene censurato Francesco Polacchi, Altaforte edizioni e Matteo Salvini". Lo ha dichiarato Francesco Polacchi, editore di Altaforte, la casa editrice vicina a Casapound esclusa dal Salone del Libro di Torino, a proposito del libro 'Io Matteo Salvini'. Polacchi ha poi precisato di avere incontrato il leader leghista "una volta sola cinque anni fa quando ancora non era ministro dell'Interno". Polacchi ha poi aggiunto che l'esatta location in cui avverrà la presentazione del libro sabato a Torino, organizzata da Altaforte edizioni, sarà comunicata via social.

