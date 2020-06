Salone del Gusto si terrà a ottobre: eventi fisici diffusi e sul web

di scp

Torino, 12 giu. (LaPresse) - Terra Madre Salone del Gusto si terrà nel 2020, proponendo un evento rivoluzionato in risposta alle nuove esigenze imposte dal Covid-19 e, a partire dall'8 ottobre e per sei mesi, coinvolgerà tutti i Paesi della galassia Slow Food, mettendo in campo tecnologie digitali, eventi fisici diffusi e nuovi format. La più importante manifestazione dedicata al cibo buono, pulito e giusto, all'ambiente e alle politiche alimentari organizzata da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino non si ferma. L'edizione 2020 di Terra Madre Salone del Gusto inizierà giovedì 8 ottobre e nei successivi 4 giorni, originariamente previsti dal programma, svilupperà un palinsesto di eventi digitali e fisici. L'evento proseguirà nei mesi successivi con un calendario di iniziative in 160 Paesi del mondo.

