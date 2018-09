Salone del Gusto, Appendino: "È un momento straordinario per la città e per tutto il paese"

Inaugurata a Torino l’edizione 2018 di Terra Madre-Salone del Gusto. A lingotto Fiere anche la sindaca Chiara Appendino che non risponde alle domande sulle Olimpiadi del 2026 e parla solo della rassegna: "È un momento straordinario per la città e per tutto il paese"